Trump celebró la sentencia del venezolano que asesinó a una estudiante

Washington.- El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, celebró el fallo contra el migrante venezolano que fue hallado culpable del asesinato de una joven estudiante en Georgia.

A través de su red social X, el republicano afirmó que «¡JUSTICIA PARA LAKEN RILEY! El ilegal que mató a nuestro querido Laken Riley acaba de ser declarado CULPABLE de todos los cargos por sus horribles crímenes”.

JUSTICE FOR LAKEN RILEY! The Illegal who killed our beloved Laken Riley was just found GUILTY on all counts for his horrific crimes. Although the pain and heartbreak will last forever, hopefully this can help bring some peace and closure to her wonderful family who fought for…

