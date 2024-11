Cooper viajará a Washington para solicitar apoyo tras Helene

Raleigh, NC.- Esta semana, el gobernador Roy Cooper encabezará una delegación de líderes y funcionarios estatales y locales que viajará a Washington, D.C. para presentar una solicitud de 25.570 millones de dólares en ayuda federal para apoyar el proceso de recuperación del huracán Helene en el oeste de NC.

Durante su estancia en Washington, el gobernador se reunirá con el presidente Biden, el senador Thom Tillis, el senador Ted Budd, el congresista Chuck Edwards y otros funcionarios federales.

Una evaluación preliminar de la Oficina de Presupuesto y Gestión del Estado de Carolina del Norte estima que los daños totales ascienden a 53.600 millones de dólares, más de tres veces el monto del huracán Florence en 2018.

“El huracán Helene fue la tormenta más mortal y dañina que nuestro estado haya enfrentado jamás, y el oeste de Carolina del Norte necesita nuestra ayuda para reconstruirse”, dijo el gobernador Cooper. “Tenemos por delante una recuperación larga, compleja y costosa que será difícil de lograr sin una financiación significativa e inmediata de los gobiernos federal y estatal”.

Sobre la solicitud

La solicitud de 25.570 millones de dólares del Gobernador incluye:

$7.41 mil millones del Departamento de Transporte de EE. UU. y FEMA para necesidades de transporte, incluyendo la reconstrucción y reparación de carreteras interestatales, autopistas, caminos y puentes estatales y municipales, vías ferroviarias, aeropuertos de aviación general y más.

Casi $6 mil millones del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU. para la recuperación de viviendas, la revitalización económica, la calidad del agua y la infraestructura, la reconstrucción de caminos y puentes privados y más.

$1.75 mil millones de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias para el Programa de Préstamos para Desastres Comunitarios.

1.670 millones de dólares del Departamento de Agricultura de Estados Unidos para alivio de la pérdida de cultivos y madera, protección de cuencas hidrográficas, conservación, restauración forestal, eliminación de agua y desechos rurales y más.

$1.23 mil millones de la Administración de Pequeñas Empresas provenientes del Programa de Préstamos por Desastres para Viviendas y Bienes Personales, y préstamos que cubren daños físicos y perjuicios económicos.

El mes pasado, el gobernador Cooper recomendó un paquete estatal inicial de 3.900 millones de dólares para comenzar a reconstruir infraestructura crítica, viviendas, empresas, escuelas y granjas dañadas durante la tormenta.

La legislatura estatal no ha aprobado fondos significativos para el oeste de NC, mientras que hace planes para asegurar miles de millones de dólares para vales financiados por los contribuyentes para escuelas privadas no reguladas y que no rinden cuentas en el futuro cercano.

Asistencia de FEMA

Hasta el momento, se han pagado más de 244 millones de dólares en fondos de asistencia individual de FEMA a los sobrevivientes del desastre en el oeste de NC y más de 260.000 personas se han registrado para recibir asistencia individual. Más de 9.000 personas han recibido ayuda a través de la asistencia de alojamiento transitorio de FEMA. Se presentaron más de 6.000 solicitudes de préstamos de la Small Business Administration.

Cerca de 2000 empleados de FEMA se encuentran en el estado para ayudar con las tareas de socorro en el oeste de Carolina del Norte. Además de las tareas de búsqueda y rescate y de proporcionar suministros, se reúnen con los sobrevivientes del desastre en refugios y vecindarios para brindarles un acceso rápido a los recursos de socorro. Se los puede identificar por su vestimenta con el logotipo de FEMA y su identificación del gobierno federal.

Los habitantes de Carolina del Norte pueden solicitar asistencia individual llamando al 1-800-621-3362 de 7 a. m. a 11 p. m. todos los días, visitando www.disasterassistance.gov o descargando la aplicación de FEMA. FEMA puede ayudar con necesidades graves, desplazamiento, alojamiento temporal, costos básicos de reparación de viviendas, pérdida de bienes personales u otras necesidades causadas por desastres.

Cortes de energía

En el oeste de Carolina del Norte, aproximadamente 554 clientes permanecen sin electricidad, una cifra menor a la de un millón en el momento pico. Las cifras generales de cortes de electricidad fluctuarán hacia arriba y hacia abajo a medida que los equipos de energía desconecten temporalmente los circuitos o subestaciones para realizar reparaciones y restablecer el servicio a más clientes.

Muertes

También hay que destacar que la Oficina del Médico Forense Jefe de NC ha confirmado 103 muertes relacionadas con la tormenta. Se espera que esta cifra aumente en los próximos días. La Oficina del Médico Forense Jefe de Carolina del Norte seguirá confirmando las cifras dos veces al día. Si tiene una emergencia o cree que alguien está en peligro, llame al 911.

Finalmente puede leer la solicitud de financiamiento federal del Gobernador aquí.

Video: Swannanoa en NC abatida por Helene