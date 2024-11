Raleigh, NC.- El gobernador Roy Cooper afirmó que «Helene fue la tormenta más devastadora que NC haya visto jamás», por lo que instó a los legisladores republicanos a que proporcionen más fondos, necesarios para la recuperación del oeste de NC, en lugar de gastar millones de dólares de los contribuyentes en vales para escuelas privadas para los ricos cuando vuelvan a sesionar el próximo martes.

Helene was the most devastating storm NC has ever seen and there is a long recovery ahead for Western North Carolina. Next week, legislators should invest billions of dollars in WNC recovery instead of locking in billions for private school vouchers.

— Governor Roy Cooper (@NC_Governor) November 15, 2024