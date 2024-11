CMS lanzó el consejo asesor de padres

Charlotte, NC.- Charlotte-Mecklenburg Schools organizó la reunión de su nuevo Consejo Asesor de Padres, marcando un hito importante en el fomento de la colaboración y la comunicación bidireccional entre las familias y el distrito.

Engagement Excellence at work! Last night members of my Superintendent’s Parent Family Advisory Council met for an evening of learning, collaboration and idea-sharing. Thank you to all of our council members and staff members for attending. pic.twitter.com/tOkeSKoBdj

— Dr. Crystal L. Hill (@CharMeckSupt) November 20, 2024