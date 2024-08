Papa Francisco: Rechazar a migrantes es considerado un pecado grave

Vaticano.- El Papa Francisco alertó que rechazar a personas migrantes es considerado un pecado grave.

Estas declaraciones las ofreció en su catequesis semanal realizada en la plaza de San Pedro del Vaticano, en donde advirtió que la crisis migratoria no se soluciona con leyes más restrictivas ni con rechazos.

“Hermanos y hermanas, en una cosa podremos estar todos de acuerdo: en esos mares y desiertos mortíferos, los migrantes de hoy no deberían estar. Pero no es mediante leyes más restrictivas, no es mediante la militarización de las fronteras, no es mediante rechazos como lo conseguiremos”, destacó el pontífice.

Hay migrantes que solo Dios escucha su clamor

De la misma manera, recordó que hay desiertos que se convierten en cementerios de migrantes. “Tampoco aquí se trata de muertes naturales. No. A veces los llevan al desierto y los abandonan allí”.

El papa Francisco resaltó además hay migrantes a los que nadie ve, solo Dios que escucha su clamor.

“Los esfuerzos de tantos buenos samaritanos, que hacen todo lo posible por rescatar y salvar a los inmigrantes heridos y abandonados en las rutas de la esperanza desesperada, en los cinco continentes, especialmente las ONG” acotó.

Por último, pidió a los feligreses a orar por los migrantes para que los desiertos y océanos no sigan siendo cementerios sino espacios donde Dios pueda abrir caminos de libertad y fraternidad.

