Republicanos nominan a María Corina Machado al Premio Nobel de la Paz

Washington.- Un grupo de senadores republicanos del Congreso de Estados Unidos, pidieron la nominación de la líder opositora venezolana María Corina Machado, al Premio Nobel de la Paz.

A través de un escrito firmado por los senadores Rick Scott y Marco Rubio; así como por los legisladores Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar, Michael Waltz, Neal Dunn, Byron Donalds y Carlos Giménez, pidieron la nominación de Machado.

In stark contrast to the oppression, torture, murder, and economic deprivation at the hands of the Chávez-Maduro dictatorship, @MariaCorinaYA’s peaceful leadership has become a beacon of hope and resilience for the Venezuelan people – a true embodiment of the Nobel Peace Prize.… pic.twitter.com/JfNekFpdQw

— Rick Scott (@SenRickScott) August 26, 2024