Biden y Harris la sorpresa en el primer día de la convención

Chicago.- El presidente de los Estados Unidos Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris sorprendieron a los demócratas el lunes 19 de agosto durante el primer día de la Convención Nacional.

Harris sorprendió a los presentes en Chicago con su aparición en donde animó para votar en las próximas elecciones presidenciales para derrocar al republicano Donald Trump.

“Cuando luchamos, ganamos”, afirmó Harris, entre aplausos. Es de mencionar, que es una de los lemas centrales de la campaña demócrata.

Durante su participación la vicepresidenta aprovechó para agradecer a Bien por su labor política y su “liderazgo histórico”.

Thank you, @JoeBiden, for your historic leadership and for all you continue to do.

We are forever grateful. pic.twitter.com/vrQSnBVTWv

— Kamala Harris (@KamalaHarris) August 20, 2024