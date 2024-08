Kamala Harris presentó su plan de «economía de oportunidades»

Raleig.- La candidata demócrata Kamala Harris, presentó un plan para crear una “economía de oportunidades” en Estados Unidos. En la que se basa en luchar por reducir el coste de los alimentos y perseguir a empresas que inflan los precios.

En un evento realizado en Raleig explicó que hay productores y empresas del sector alimentario que “no siguen las normas” y que si es elegida presidenta los perseguirá.

“Mi principal prioridad es reducir los altos costes donde importan más, en el coste de los alimentos”, afirmó Harris.

We will make sure these new homes actually go to working and middle-class Americans—not just investors.pic.twitter.com/yi8FX7Pxma

