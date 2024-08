Kamala Harris recibió apoyó de Biden en Maryland

Washington.- La candidata demócrata Kamala Harris, recibió el apoyo del presidente Joe Biden en un acto realizado en Maryland.

El primer mandatario sorprendió a su reemplazo en las elecciones presidenciales en noviembre dando así una muestra de unidad.

Durante el evento en un colegio se escuchó entre los espectadores “gracias Joe”. De la misma manera, le agradecieron cuando Biden se atribuyó el mérito de un importante acuerdo para reducir los precios de los medicamentos para los beneficiarios del seguro médico federal Medicare.

As @DrBiden says, cancer steals time and steals hope. Our family knows the feeling, as too many families do.

That’s why we launched the Cancer Moonshot and are announcing $150 million for cutting-edge cancer research: To end cancer as we know it. pic.twitter.com/wngvR2Dud9

— Joe Biden (@JoeBiden) August 15, 2024