Harris recibirá el apoyo de líderes demócratas en la convención

Washington.- La candidata demócrata Kamala Harris, recibirá el apoyo del presidente Joe Biden, así como también de Barack Obama y los Clinton durante la Convención Nacional Demócrata.

Es de mencionar, que el encuentro se realizará en la ciudad de Chicago entre el lunes y jueves 22 de agosto próximos.

Ver más: Encuesta revela leve ventaja de Kamala Harris contra Trump

Trascendió por los medios estadounidenses que durante estos días los líderes demócratas darán su discurso a favor de la vicepresidenta Kamala Harris.

Biden y Hillary Clinton hablarán el lunes 19 de agosto , Obama el martes y Bill Clinton el miércoles, sin embargo, no han confirmado sus horarios.

De la misma manera, se conoció que el gobernador de Minnesota, Tim Walz, aceptará la nominación el miércoles. Mientras que Kamala Harris cerrará la convención el jueves 22 con su discurso oficial de investidura.

Ver más: Trump cataloga a Kamala Harris y Tim Walz como comunistas

Datos de interés

Es de recordar que la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris obtuvo el 2 de agosto los votos necesarios para convertirse matemáticamente en la nominada del Partido Demócrata para las elecciones del 5 de noviembre. Un umbral que debe alcanzar los 1.976 delegados.

Durante la consulta que se realizó en días pasado, las autoridades demócratas contabilizaron el 99 % de los votos de los 4.567 delegados de su formación, convirtiéndose así en la primera mujer afroamericana que competirá en las urnas por la Presidencia de Estados Unidos.

It was fantastic traveling across the country to meet voters with @Tim_Walz last week.

When we fight, we… pic.twitter.com/CvmZRqwXKv

— Kamala Harris (@KamalaHarris) August 14, 2024