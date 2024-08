Trump cataloga a Kamala Harris y Tim Walz como comunistas

New York.- A juicio del candidato republicano Donald Trump, Kamala Harris y Tim Walz son comunistas.

Estas declaraciones las ofreció en una entrevista en la que afirmó que pronto debatirá con la actual vicepresidenta pese a que había dicho lo contrario.

De la misma manera, sostuvo que los candidatos demócratas comparten las ideas del senador Bernie Sanders, uno de los más progresistas del Congreso estadounidense.

Ver más: Kamala Harris eligió a su compañero de fórmula

“No podría estar más emocionado de que Harris hiciera esa impactante elección”, afirmó Trump.

Además, el republicano puntualizó que, Walz es bastante liberal. Al mismo tiempo, alertó que “probablemente” más que Sanders.

“Esta candidatura quiere que este país se vuelva comunista de inmediato, si no antes. No queremos seguridad. No queremos nada. Él está muy a favor de los transexuales”, acotó el republicano.

En este sentido, alerto que Walz es más radical que Harris en temas como la inmigración y el crimen.

Ver más: Kamala Harris tiene una ligera ventaja sobre Trump

Pronto debatirá con Kamala Harris

Por último, Trump señaló que pronto debatiría con ella. Esto pese a que había dicho recientemente en las redes sociales que se retiraría del debate programado en el canal ABC News y que sugeriría hacer uno en el conservador Fox News en su reemplazo.

“Me encantaría verlo en Fox, pero, ya sabes, se necesitan dos para bailar el tango”, añadió el republicano.

Video: Programa HOMES ofrece ayuda económica a residentes de Mecklenburg