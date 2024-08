Costa del Este de EE.UU. en alerta por huracán Ernesto

Washington.- Autoridades se mantienen en alerta por el huracán Ernesto que podría llegar en los próximos días a costa este de Estados Unidos.

Es de mencionar, que Ernesto está a punto de asestar un golpe a las Bermudas luego de azotar a Puerto Rico y las Islas Vírgenes, dejando a cientos de miles de personas sin electricidad.

Autoridades indicaron que el poderoso huracán de categoría 2 podría fortalecerse aún más mientras se encuentra sobre el Atlántico.

Es de mencionar, que el huracán Ernesto en su paso por Puerto Rico en días pasado, dejó a miles de personas sin servicio eléctrico e inundaciones en diversas localidades.

El Centro Nacional de Huracanes (CNH) en su cuenta en la red social X indicó que “los preparativos deben completarse rápidamente en Bermudas, donde se espera un período prolongado de fuertes vientos, marejadas ciclónicas y fuertes lluvias en la isla a partir de esta tarde”.

“Este viernes antes de llegar a las Bermudas a primera hora del sábado. Hay una advertencia de huracán vigente para la isla”, alertó.

Here are the 11am AST August16th Key Messages for Hurricane #Ernesto.

Preparations should be rushed to completion in Bermuda where a prolonged period of strong winds, storm surge & heavy rains are expected on the island beginning this afternoon.

Latest: https://t.co/LMT1BdgkUk pic.twitter.com/je84RjND9D

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 16, 2024