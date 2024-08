Ernesto se convierte en Huracán a su llegada a Puerto Rico

San Juan.- La tormenta tropical Ernesto se convirtió este miércoles 14 de agosto como huracán al tocar en el norte de Puerto Rico.

Las autoridades en la isla se mantienen en alerta tras las amenazas de inundaciones, especialmente en Puerto Rico e Islas Vírgenes.

En el comunicado del Centro Nacional de Huracanes (NHC) indica que Ernesto presenta vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora (75 millas) y se mueve hacia el noroeste a 26 kilómetros por hora (16 millas).

11 am EDT Wednesday, Aug. 14 Key Messages for Hurricane #Ernesto.

Risk of life-threatening surf and rip currents is expected to increase along the U.S. East coast beaches this weekend.https://t.co/mxowVoRB8e pic.twitter.com/cGBJA7WcdX

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 14, 2024