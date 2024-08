Encuesta revela leve ventaja de Kamala Harris contra Trump

Washington.- Tras la campaña electoral de Kamala Harris que ha emitido en estas últimas semana, una reciente encuesta revela la leve ventaja que lleva contra el republicando Donald Trump.

La empresa Cook Political Report indicó que Harry estaría recortando la ventaja en las encuestas con respecto a su rival republicano, Donald Trump, en los estados del sur y suroeste.

De la misma manera, destacan que las ventajas en las encuestas de intención de voto de Trump en estados como Nevada, Arizona o Georgia se están agotando.

New @CookPolitical: It’s back to a Toss Up. Three Electoral College rating changes:

AZ: Lean R to Toss Up

NV Lean R to Toss Up

GA: Lean R to Toss Up

Read @amyewalter on the presidential campaign reset: https://t.co/RCN7vHGXzn

— Dave Wasserman (@Redistrict) August 8, 2024