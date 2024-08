Elon Musk entrevistará a Donald Trump

Washington.- El multimillonario Elon Musk anunció que este lunes 12 de agosto entrevistará al candidato republicano Donald Trump.

La información la dio a conocer en su cuenta de la red social X, en la que indicó que será transmitida en su red social. Al mismo tiempo, afirmó que el evento podría aportar más sorpresas a las turbulentas elecciones presidenciales de Estados Unidos.

Asimismo, explicó que la entrevista está prevista para las 8:00 pm, la cual tendrá como objetivo captar la atención en un momento en el que se considera que su campaña está decayendo.

Live conversation on 𝕏 with @realDonaldTrump & me at 8pm ET tomorrow

— Elon Musk (@elonmusk) August 12, 2024