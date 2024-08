Investigan homicidio tras incendio en Steele Creek Division

Charlotte, NC.- Los detectives de la Unidad de Homicidios del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) investigan un homicidio producto de un incendio en la cuadra 1600 de Sharon Road West en la División Steele Creek. La víctima falleció el 06 de agosto, aunque estaba herida desde junio.

Detectives with the CMPD's Homicide Unit are conducting a homicide investigation in the 1600 block of Sharon Road West in the Steele Creek Division. See update here: https://t.co/fcNfcHhYRM pic.twitter.com/yreY8h2NyJ

— CMPD News (@CMPD) August 9, 2024