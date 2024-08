Películas gratuita al aire libre: Ralph el Demoledor

Huntersville, NC.- Birkdale Village, 8712 Lindholm Drive, Huntersville, presentará Light, Camera, Birkdale, una serie de películas al aire libre gratuita, una vez al mes que inició en abril y se mantiene hasta octubre de 2024: El 10 de agosto presenta Ralph el Demoledor.

Join us for Lights, Camera, Birkdale this Saturday at 7:30 PM to watch Wreck-It Ralph! Get here early, grab a spot, and enjoy the show!

Get here early, grab a spot, and enjoy the show!

— Birkdale Village (@birkdalevillage) August 8, 2024