Al menos cuatro muertos dejó huracán Debby en Florida

Miami.- Tras el paso del huracán Debby en Florida, el gobernador Ron DeSantis, anunció que al menos cuatro personas fallecieron.

En rueda de prensa, el gobernador envió sus “condolencias a las familias que han perdido seres queridos durante esta tormenta”.

“La seguridad de los floridanos es nuestra máxima prioridad”, afirmó DeSantis.

De la misma manera, señaló que los cortes de energía fueron menos severos que en el huracán Idalia, que azotó la zona hace 11 meses.

El gobernador destacó que alrededor de 17.000 trabajadores de líneas eléctricas estaban trabajando para restablecer el servicio. Sin embargo, alertó a los residentes de las zonas afectadas que se mantuvieran alejados de las carreteras hasta que las condiciones fueran seguras.

Governor Ron DeSantis Provides Update on State Response to Tropical Storm Debby in Steinhatchee https://t.co/Mh8nWHRrve

“Debby ha seguido una trayectoria muy similar a la de Idalia”, afirmó el gobernador. Al mismo tiempo, destacó que “gracias a las medidas preventivas y la rápida respuesta de los equipos de emergencia, el impacto de Debby ha sido menor en cuanto a cortes de energía”.

Por su parte se conoció que dos de las muertes ocurrieron en un accidente de tráfico en el condado Dixie.

Asimismo, una tercera persona murió en un accidente similar en el condado Hillsborough. El conductor de un camión perdió la vida en la autopista interestatal 75 en el área metropolitana de Tampa luego de que perdió el control de su vehículo, que volcó sobre un muro de hormigón, quedó colgando por el borde y la cabina cayó al agua. Los buzos del departamento policial localizaron al conductor, un hombre de 64 años de edad de Mississippi.

Mientras que otra muerte se registró en el condado Levy cuando cayó un árbol sobre una casa móvil, lo que ocasionó la muerte de un niño de 13 años que se encontraba en el interior de la vivienda rodante. El huracán Debby, que tocó tierra como una tormenta de categoría 1 cerca de Steinhatchee, trajo consigo fuertes lluvias, marejadas ciclónicas y vientos fuertes.

Por otro lado, la mañana de este martes 06 de agosto se conoció que la quinta víctima, un joven del sur de Georgia, cuando también cayó un árbol sobre su vivienda.

Por último, el(NHC) alertó que «Debby podría producir cantidades de lluvia potencialmente históricas de 25 a 50 cm», causando «inundaciones catastróficas» en ciertas zonas de estos estados del sureste.

Here are the 11 AM Tuesday, August 6 Key Messages for Tropical Storm #Debby. Potentially historic heavy rainfall across eastern South Carolina through Friday will likely result in areas of catastrophic flooding. Follow the latest at: https://t.co/tW4KeGe9uJ pic.twitter.com/XBhhLuWJBG

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 6, 2024