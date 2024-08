Tormenta tropical Debby tocó costas de Florida

Miami.- El estado de Florida amaneció este lunes 05 de agosto con fuertes precipitaciones, tras la llegada de la tormenta tropical Debby.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) de EE.UU, indicó que en la costa noroeste de Florida, se ha registrado desde tempranas horas vientos máximos sostenidos de 110 km/h.

Es de mencionar que Debby tocó tierra como un huracán de categoría 1, de un total de 5 en la escala Saffir-Simpson, sin embargo, al pasar las horas se ha degradado.

Las autoridades han advertido que si bien los vientos del ciclón perderán intensidad no lo harán sus lluvias ni las inundaciones que ocasiona en Florida. Además, pronostican la misma situación en Georgia y Carolina del Sur.

De la misma manera, la agencia federal alerta que hasta el sábado 10 de agosto se registrarán hasta 762 milímetros de lluvia en algunas partes del sureste de Georgia, Carolina del Sur y el sureste de Carolina del Norte, cifras inéditas que probablemente producirán “inundaciones catastróficas”.

Además, alertaron sobre el riesgo de la marejada ciclónica, que en el noroeste de Florida podría aumentar el nivel del mar hasta casi unos dos metros por encima del promedio.

5 am EDT: Hurricane #Debby very near landfall in the Florida Big Bend. Life-threatening storm surge expected in portions of Florida and major flooding is forecast for the southeastern U.S. Here are the Key Messages. https://t.co/tW4KeGdBFb pic.twitter.com/iPUOesfYM6

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 5, 2024