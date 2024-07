Huracán Beryl dejó varios muertos en su paso por Texas

Texas.- El huracán Beryl dejó al menos dos personas muertas el lunes 8 de julio cuando tocó tierra en Texas en categoría 1.

A través de las autoridades se conoció que horas más tarde Beryl pasó a tormenta tropical. Sin embargo, causó marejadas ciclónicas, vientos huracanados e inundaciones en el sureste de Texas.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC), en su boletín emitido a las 10:00 a.m. indicó que el devastador sistema tenía vientos máximos sostenidos de 70 mph tras tocar tierra al norte de Matagorda, Texas.

10am CDT Key Messages for #TropicalStorm #Beryl: Life threatening storm surge, damaging wind gusts and considerable flash flooding continue across portions of southeast #Texas. See https://t.co/tW4KeGe9uJ and https://t.co/SiZo8oA90V for more info and the latest updates pic.twitter.com/lzfmaN3Cmt — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) July 8, 2024

Asimismo las autoridades han estado alerta en varias ciudades tras las inundaciones y los cortes eléctricos que originó el huracán.

Al menos dos fallecidos en Houston

Por su parte, el adjunto principal de la oficina del sheriff del condado Harris, Thomas M. Gilliland, indicó que un hombre murió en el suburbio de Humble, Houston, cuando un árbol cayó sobre una casa, atrapándolo bajo los escombros.

De la misma manera, lamentó la muerte de una mujer de 74 años de edad, a quien le cayó un árbol cayó sobre una residencia en Rustic Canyon Trail, en Houston.

LIVE: City leadership updates the media on Beryl response efforts https://t.co/d3BWWIpHkc — Houston OEM (@HoustonOEM) July 8, 2024

Mientras que más de 1,000 vuelos han sido cancelados en los dos aeropuertos de Houston, según los datos de seguimiento de FlightAware.

Por último, el gobernador de Texas Greg Abbott indicó que «el personal de manejo de emergencias de Texas continúa trabajando las 24 horas del día para Hurricane Beryl esfuerzos de respuesta».

«Permanezco en contacto regular con @TDEM y funcionarios estatales. Los tejanos en las áreas afectadas deben mantenerse alejados de las carreteras y prestar atención a las instrucciones de los funcionarios locales», escribió en su red social X

Texas emergency management personnel continue working around the clock for #HurricaneBeryl response efforts. I remain in regular contact with @TDEM & state officials. Texans in impacted areas should stay off the roads & heed guidance from local officials. https://t.co/HZTMTQohjj — Greg Abbott (@GregAbbott_TX) July 8, 2024

Además, la Casa Blanca informó que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias había enviado equipos de emergencia, búsqueda y rescate, agua embotellada y otros recursos a lo largo de la costa.

Remember, historically almost half of all lives lost during a hurricane are AFTER it passes. Use caution and remain vigilant during the clean-up phase of #Beryl. More info on the storm: https://t.co/tW4KeGe9uJ pic.twitter.com/PpQfOfU61S — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) July 8, 2024

