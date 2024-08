Estados Unidos lidera el medallero en los Juegos Olímpicos

Paris.- Tras la victoria de Noah Lyles en la final de los 100 metros del atletismo, originó que la delegación de Estados Unidos pasara al primer puesto del medallero de los Juegos Olímpicos.

En este sentido, Estados Unidos quedó con un total de 19 medallas de oro, 26 de plata y 26 de bronce, totalizando 71 medallas.

Mientras que la delegación de China retrocedió al segundo lugar. También tienen 19 oros, pero 15 platas y 11 bronces para un total de 45.

De la misma manera, la selección de Francia se aferra al tercer puesto con 12 de oro, 14 de plata y 18 de bronce y 44 en total.

Es de mencionar, que Estados Unidos estableció dos récords mundiales en las últimas horas de la natación y superó a Australia en total de oros.

Asimismo, se establecieron cuatro récords mundiales durante la competición.

Por su parte, el estadounidense, Lyles cronometró 9.79 segundos, idéntico tiempo al de Kishane Thompson. Todo se definió con una fotografía.

