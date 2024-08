Simone Biles hace historia con su segunda medalla de oro

Paris.- La estadounidense Simone Biles hizo historia este jueves 01 de agostos tras ganar su segunda medalla de oro en los Juegos Olimpicos de Paris.

Es de mencionar que la gimnasta hace dos días lideraba a Estados Unidos al oro por equipos y este jueves logró su segundo título en el concurso completo.

Biles se impuso con una marca de 59,131 puntos y una ventaja de 1,199 sobre la brasileña Rebeca Andrade (57,932), de nuevo subcampeona olímpica como en Tokio 2020.

Mientras que el bronce fue para la también estadounidense Sunisa Lee, campeona en Tokio, con 54,465 puntos.

SHE'S DONE IT! 🐐@Simone_Biles becomes the first Woman to win two Olympic All-Around Titles since Vera Caslavska in 1964 and 1968! pic.twitter.com/NzjVWSdoSB

— USA Gymnastics (@USAGym) August 1, 2024