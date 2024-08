Boxeadora de Argelia es criticada por su actuación en los JJOO

Paris.- La boxeadora argelina Imane Khelif es centro de grandes críticas tras su fuerte competición en los Juegos Olímpicos de Paris.

Durante la competición la italiana Ángela Carin se retiró de su combate de octavos de final a los 46 segundos, tras recibir dos fuertes golpes de la púgil argelina Imane Kheli.

Medios deportivos indicaron que Khelif, peso wélter ligero de 25 años, asestó un fuerte primer puñetazo en el combate contra la italiana Angela Carini, que le desprendió el protector de la barbilla. Los siguientes golpes empujaron a Carini contra su esquina antes de que cayera de rodillas.

The IOC has legitimized male violence against women as entertainment.

Get men out of women's sports.#IStandWithAngelaCarini who should never have been made to enter a boxing ring with Imane Khelif.#SaveWomensSports@Olympics @iocmedia @Marq pic.twitter.com/3PLxDmf4e0

— Genevieve Gluck (@WomenReadWomen) August 1, 2024