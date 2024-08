EE.UU. reconoció a Edmundo González como ganador de las elecciones de Venezuela

Washington.- La administración de Joe Biden reconoció al candidato de la Plataforma Unitaria, Edmundo González como ganador de las elecciones presidenciales en Venezuela.

A través de un comunicado por el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, afirmó que, tras la abundante evidencia, “es claro para Estados Unidos y, más importante, para el pueblo venezolano que Edmundo González obtuvo la mayoría de votos en las elecciones presidenciales del 28 de julio”.

Electoral data overwhelmingly demonstrate the will of the Venezuelan people: democratic opposition candidate @EdmundoGU won the most votes in Sunday’s election. Venezuelans have voted, and their votes must count.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) August 2, 2024