Biden pedirá reformar la Corte Suprema

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció que está analizando reformar urgentemente la Corte Suprema.

En este sentido, el demócrata pidió una reforma constitucional para revertir el reciente fallo del Tribunal Supremo que respalda las reclamaciones de inmunidad presidencial de Donald Trump.

De la misma manera, el mandatario solicitó que se limiten los mandatos de los jueces del Supremo, que actualmente son vitalicios, tras sentencias impactantes como la derogación del derecho al aborto en todo el país.

From the Supreme Court’s decision to grant presidents broad immunity for crimes they commit in office to the Court's recent crisis of ethics – what’s happening is not normal.

Today, I called for bold reforms to restore trust and accountability to the court and our democracy. https://t.co/7l7YPE0tlM

— President Biden (@POTUS) July 29, 2024