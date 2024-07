Barack y Michelle Obama respaldan a Kamala Harris

Washington.- El expresidente estadounidense Barack Obama y su esposa Michelle apoyaron la candidatura de la demócrata, Kamala Harris para las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

A través de su red social X, Obama, escribió que “esta semana, Michelle y yo llamamos a nuestra amiga Kamala Harris. Le hemos dicho que pensamos que será una fantástica presidenta de Estados Unidos, y que tiene todo nuestro apoyo”.

Earlier this week, Michelle and I called our friend @KamalaHarris. We told her we think she’ll make a fantastic President of the United States, and that she has our full support. At this critical moment for our country, we’re going to do everything we can to make sure she wins in… pic.twitter.com/0UIS0doIbA

— Barack Obama (@BarackObama) July 26, 2024