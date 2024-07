El lunes 22 de julio fue el día más caluroso del planeta

Berlín.- El Servicio de Cambio Climático de Copernicus, registró que el lunes 22 de julio la Tierra volvió a superar el récord de temperatura máxima global registrada con una media de 17,15 grados Celsius.

A través de un comunicado explicaron que el domingo 21 de julio, los termómetros habían señalado una media de 17,09 grados, lo que ya suponía la superación del promedio más alto registrado, fechado en el 6 de julio de 2023, con 17,08 grados.

Ver más: NCDHHS alerta a la comunidad por temperaturas extremas

Además, enfatizaron que la marca tan solo ha durado un día, debido a esos 0,06 °C de subida que han experimentado las temperaturas medias del planeta desde el domingo al lunes.

🌡️Our data confirms that 22 July 2024 was the warmest day in recent history at 17.16ºC, according to the ERA5 dataset, as mentioned by @UN Sec. General @antonioguterres during his Call to Action on Extreme Heat.

Read more: https://t.co/FCDXtIadxn pic.twitter.com/qaLR7ysh1G

— Copernicus ECMWF (@CopernicusECMWF) July 25, 2024