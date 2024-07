Demócratas elegirán a su candidato antes del 7 de agosto

Washington.- El presidente del Comité Nacional Demócrata, Jaime Harrison anunció que seleccionarán a su candidato a las presidenciales antes del 7 de agosto.

En una llamada telefónica a varios medios de comunicación indicó que se realizará una votación virtual.

De la misma manera, explicó que el proceso de nominación, va dependiendo de cuántos candidatos califiquen para presentarse. Se completará entre el 1 y el 7 de agosto.

Además Minyon Moore, presidente de la convención del partido, afirmó que el proceso de nominación será “rápido, transparente y justo”.

Es de recordar que el domingo 21 de julio el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden renunció a la candidatura a la presidencia de los Estados Unidos. Además, nominó a la vicepresidenta Kamala Harris.

Proud to announce that we are moving to the next phase of selecting our Democratic Presidential nominee:

Step 1: Rules Committee Meeting to set Rules for Nomination/ Convention this Wednesday

Step 2: Open the window to secure at least 300 delegate nomination signatures

Step… https://t.co/ZvEZ4JusgR

— Jaime Harrison (@harrisonjaime) July 23, 2024