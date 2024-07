Piden ampliar la inversión del programa DACA

Washington.- Un grupo de congresistas demócratas pidió ampliar la ampliar la inversión y asistencia para que los jóvenes amparados por el programa de Acción Diferida (DACA).

Específicamente 88 senadores demócratas instaron al Gobierno del Joe Biden una nueva norma que les permitirá acceder a la cobertura médica a través de Obamacare.

A través de un escrito el cual fue encabezados por el representante a la Cámara Joaquín Castro y el senador Cory Booker, han solicitado al Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) asegurar que los “soñadores” que califican puedan obtener información adecuada.

For years, @SenBooker and I have worked to make DACA recipients eligible for affordable health care through the ACA. Starting on Nov. 1, they will be.

This week, we sent a letter urging HHS to make sure these young Americans know about their options for health care. Read more: https://t.co/BqqSMAgUcq

— Joaquin Castro (@JoaquinCastrotx) July 17, 2024