Condenan a prisión en Rusia a periodista estadounidense

Moscú.- El periodista estadounidense, Evan Gershkovich, fue condenado a 16 años de prisión por la justicia rusa este viernes 19 de julio.

Al corresponsal del The Wall Street Journal, se le acusó de espionaje por supuestamente recabar información secreta sobre la industria militar de Rusia.

A través de varios medios de comunicación se conoció que Gershkovich fue detenido en marzo de 2023 en Yekaterimburgo, capital de los Urales, convirtiéndose en el primer reportero estadounidense procesado por espionaje en Rusia desde la Guerra Fría.

Ver más: Alertan sobre posibles ataques a elección presidencial de EE.UU.

Asimismo, trascendió que durante la audiencia en el tribunal regional de Sverdlovsk, la Fiscalía solicitó 18 años de prisión en una cárcel de máxima seguridad.

El proceso judicial fue inusualmente rápido, con solo tres vistas. Dos de ellas esta semana, lo que ha sido relacionado con el interés de Washington en acelerar los plazos para un posible canje por un preso ruso.

Es de mencionar, que el periodista, de 32 años, recibió una pena similar a la de Paul Whelan, exmarine estadounidense sentenciado por espionaje en junio de 2020.

Tras la noticia, la Embajada de Estados Unidos en Moscú se pronunció en su cuenta en la red social X, en la que denunció la Justicia rusa no presentó pruebas que justifiquen la detención de Gershkovich.

1/4

Today, a Russian court continued the closed trial of Wall Street Journal reporter Evan Gershkovich. Evan has been wrongfully detained by Russian authorities on spurious charges for more than a year. Despite what the Russian authorities may claim, Evan is a journalist. https://t.co/rRiFNoahMl

— Посольство США в РФ/ U.S. Embassy Russia (@USEmbRu) July 18, 2024