Opción Fin de Semana: Cars and Coffee Concord

Charlotte, NC.- Cars and Coffee Concord es la opción fin de semana para este sábado 20 de julio y como se acostumbra es organizado por Charlotte Motor Speedway, esta vez en 5555 Concord Pkwy, South, Concord.

Estos eventos que tienen lugar el tercer sábado de cada mes, son gratuitos, ya sea como propietario de un coche o simplemente como espectador.

«Cars and Coffee» se llevará a cabo en la Fan Zone del Speedway de 8 a.m. a 11 a.m.

Puede descubrir desde autos clásicos, personalizados y hot rods y conocer a otros entusiastas de los automóviles.

Puede seguir a Cars & Coffee Concord en Facebook para obtener más actualizaciones sobre estas actividades dando clic aquí.

Sobre el evento

Charlotte Motor Speedway organiza eventos mensuales GRATUITOS estilo «crucero» presentados por HendrickCars.com.

De 8 a 11 a. m. el tercer sábado de cada mes, la Fan Zone del circuito se transformará a medida que los propietarios y entusiastas de los automóviles se reúnan para celebrar su pasión compartida por los automóviles y exhibir sus preciados clásicos, personalizados y hot rods.

Si es un entusiasta de los autos clásicos y personalizados o te encanta socializar mientras disfrutas del rugido de los motores. ¡Entonces, el evento mensual Cars and Coffee es una excelente opción para disfrutar en familia.

