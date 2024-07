Charlotte FC logró impactante victoria ante el FC Cincinnati

Charlotte, NC.-Charlotte FC logró una impactante victoria ante el FC Cincinnati. Con escasez de personal y con una racha de dos derrotas consecutivas, el Charlotte FC dio la mayor sorpresa de la jornada 26 con una victoria por 3-1 ante el FC Cincinnati, líder del Supporters’ Shield.

"We never know when we're beaten, and that's a good thing to have."

— Major League Soccer (@MLS) July 14, 2024