Trump fue elegido como candidato presidencial republicano

Milwaukee.- Durante el primer día de la Convención Nacional Republicana, fue elegido Donald Trump como el candidato presidencial republicano.

Durante la elección realizada en el evento este lunes 15 de julio en Milwaukee, Trump recibió los votos de suficientes delegados.

Ver más: Trump llegó la Convención Nacional Republicana

Trump alcanzó el umbral necesario con los votos de su estado natal, Florida.

President Donald J. Trump is the official Republican party nominee! pic.twitter.com/NndsykIeyt

Por otro lado, el senador por Ohio J.D Vance fue nominado por Donald Trump como su compañero de fórmula para las elecciones presidenciales en EE.UU.

Ver más: Trump arremetió contra Kamala Harris y Biden

Trump confirmó la noticia en su red social Truth Social, en la que indicó que «después de una larga deliberación y reflexión, y considerando los tremendos talentos de muchos otros, he decidido que la persona más adecuada para asumir el cargo de vicepresidente de Estados Unidos es el senador J.D. Vance del gran estado de Ohio».

J.D. VANCE IS AN INCREDIBLE GUY WITH AN AMAZING STORY — AN INCREDIBLE PERSON TO HELP UNIFY THIS COUNTRY! @DonaldJTrumpJr pic.twitter.com/MgWRB9Yimf

— Trump War Room (@TrumpWarRoom) July 15, 2024