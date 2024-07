Trump arremetió contra Kamala Harris y Biden

Doral.- El candidato presidencial republicano Donald Trump volvió a arremeter contra la candidatura demócrata, especialmente a la vicepresidenta Kamala Harris.

En sus declaraciones que las ofreció en su club de golf en Doral, Trump criticó a Biden, de 81 años, por su inestable desempeño en el debate del 27 de junio. Al mismo tiempo atacó a Harris en la que a su juicio el partido demócrata no la quiere.

En su discurso con decenas de personas, el republicano con tono burlón afirmó que los demócratas se mostraban reacios a reemplazar a Biden con ella al frente de la fórmula.

President Trump: "Joe, Kamala and the entire Democrat establishment have been caught red handed in the biggest coverup…They are all co-conspirators in the sinister plot to defraud the American public about the cognitive abilities of the man in the Oval Office." pic.twitter.com/jd1E2b2Lma

— MAGA War Room (@MAGAIncWarRoom) July 10, 2024