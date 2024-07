Trump llegó la Convención Nacional Republicana

Milwaukee.- Con motivo a la Convención Nacional Republicana, el expresidente y posible candidato presidencial Donald Trump, llegó el domingo 14 de julio.

La información la publicó su hijo Eric Trump a través de sus redes sociales, en la que se pudo evidenciar en un video a su padre cuando aterrizaba el avión apodado «Trump Force One».

Es de mencionar, que el exmandatario había indicado en su red Truth Social antes de despegar que lo sucedido le hizo plantearse retrasar dos días su llegada al evento. Sin embargo, luego decidió que no podía permitir que un «tirador o potencial asesino» cambiara su agenda.

RNC @ChairmanWhatley : “We want to talk about unifying the American people…[President Trump] is going to be able to speak to millions of Americans all across the country and be able to give them a vision for a unified and strong America.” pic.twitter.com/WSG8IMrVxq

Por otro lado, representantes del Partido Republicano como la campaña de Trump indicaron que la convención prevista desde este lunes 15 de julio y hasta el jueves 18 de julio en Milwaukee seguía adelante.

Además, trascendió a través de un mail, que el republicano indicó que «¡Soy Donald J. Trump y NUNCA ME RENDIRÉ! Siempre os querré por haberme apoyado. Unidad. Paz. Hagamos Estados Unidos grande de nuevo». El correo estuvo acompañado de una foto ya icónica, la que lo muestra con el puño en alto mientras su equipo de seguridad lo evacuó del escenario tras el atentado.

Es de recordar, que el sábado 13 de julio Trump se encontraba dando un mitin en Butler (Pensilvania) cuando fue alcanzado por una bala en la oreja derecha. Una persona murió, dos resultaron heridas y el agresor, que disparó desde fuera del recinto, fue abatido por la Policía.

Team Trump is looking forward to the week ahead at the 2024 GOP National Convention here in Milwaukee, Wisconsin!

For all of us on Team Trump—the past 36 hours has been the most surreal of our lifetime. While we process what took place TOGETHER, we are all more resilient to WIN… pic.twitter.com/Wv7HYMWm4Q

— Dan Scavino Jr.🇺🇸🦅 (@DanScavino) July 15, 2024