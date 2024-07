Un muerto y millones de estadounidenses afectados por ola de calor

California.- Al menos una persona murió y 40 millones de estadounidenses están afectados por la ola de calor que se ha registrado en varios estados durante los últimos días.

La información se conoció por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), que indicó que los estadounidenses afrontarán temperaturas superiores a los 100 grados Fahrenheit (49 grados centígrados) durante los próximos siete días en el oeste de Estados Unidos.

De la misma manera, destacó que ya se registró récords de temperaturas en California, el cual originó un motociclista muerto.

Es de mencionar que los pronósticos de la NWS no son muy alentadores para esta semana. Debido a que para el miércoles 10 de julio se podrían establecer más de 250 récords de temperaturas para el oeste de EE.UU.

Y es que las altas temperaturas durante el fin de semana festivo de la Independencia ya rompieron récords en el oeste del país y cobraron la vida de un motociclista en el Valle de la Muerte, zona que ha registrado el mayor calor en la Tierra.

Por otro lado, autoridades del parque indicaron que un visitante que viajaba en motocicleta en esta zona turística murió el sábado 6 de julio por exposición al calor. Mientras, que otra persona fue hospitalizada.

También señalaron que se establecieron récords en el área de Sacramento, la capital de California, donde se marcó 119 Fahrenheit (49 grados centígrados) en Redding.

Por último, se conoció que Las Vegas alcanzó los 120 grados Fahrenheit el domingo 7 de julio (48,9 grados centígrados), la temperatura diaria más alta en esa ciudad.

