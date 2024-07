Demócratas discutirán sobre la reeleción de Biden

Washington.- Tras los últimos acontecimientos con el candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, diversas personalidades han convocado una reunión para plantear el panorama político.

Al respecto, el líder del Partido Demócrata en la cámara baja del Congreso de EE.UU., Hakeem Jeffries, anunció sobre un encuentro virtual con los principales representantes del partido en la Cámara de Representantes.

Indicó que durante el encuentro discutirán sobre las dudas que suscita la candidatura del presidente Joe Biden a la reelección al cargo en noviembre. Además, como refleja su descenso en las encuestas publicadas desde entonces.

Failure is not an option.

We must succeed.

For the People.

— Hakeem Jeffries (@RepJeffries) July 5, 2024