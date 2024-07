Raleigh, NC.- El Gobernador de Carolina del Norte (NC), Roy Cooper, y el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte buscan reducir la deuda médica de los habitantes de NC.

"Large medical bills from sickness or injury can cripple the finances of North Carolinians, particularly those who are already struggling," said Gov Cooper. "Freeing people from medical debt can be life changing for families…"

Por esta razón, anunciaron nuevas acciones aprovechando el programa Medicaid del estado que alentará a los hospitales a aliviar un potencial de $4 mil millones en deuda médica existente para aproximadamente dos millones de habitantes de Carolina del Norte y de ingresos medios y bajos. De esta forma, aliviar la carga de la deuda médica en el futuro.

NCDHHS presentó una solicitud a los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) de EE. UU. para aprobar un conjunto de condiciones que los hospitales deben cumplir para ser elegibles para recibir una cantidad mejorada de fondos de Medicaid.

Estas condiciones incluyen aliviar la deuda médica existente y establecer políticas para prevenir la acumulación de deuda médica para los habitantes de Carolina del Norte de ingresos bajos y medios. Los hospitales que opten por no cumplir con estas condiciones recibirán el monto estándar de estos fondos.

«Liberar a las personas de las deudas médicas puede cambiar la vida de las familias, además de mejorar la salud económica general de Carolina del Norte».

La deuda médica es una carga creciente en todo Estados Unidos.

Una investigación reciente encontró que se estima que hasta el 41% de los adultos estadounidenses tienen algún tipo de deuda médica.

Las personas contraen deudas médicas independientemente de si tienen seguro, y hay un impacto desproporcionado en las comunidades afroamericanas e hispanas, así como en las personas que viven en áreas rurales, particularmente en los estados del sur.

Si bien los hospitales no son la única forma de deuda médica, son la mayor. Los hospitales de Carolina del Norte actualmente tienen un total estimado de más de $4 mil millones de deuda y a menudo esperan recibir una pequeña fracción del valor original a través de prácticas de cobranza.

«Los habitantes de Carolina del Norte cargan con la carga emocional y financiera de las deudas y, a menudo, retrasan la atención necesaria debido a facturas pasadas», dijo el Secretario de Salud y Servicios Humanos, Kody H. Kinsley. «La expansión de Medicaid brindó acceso a la atención a 600.000 personas. El alivio de la deuda médica hará que las personas y las familias reciban atención antes, reducirá el costo de la atención y les brindará un nuevo comienzo en una vida saludable y productiva».

Una vez aprobados por CMS, los hospitales que implementen un conjunto de políticas de mitigación y alivio de la deuda médica serán elegibles para pagos mejorados bajo el Programa de Estabilización y Acceso a la Atención Médica (HASP) (los hospitales que opten por no implementar las políticas serán elegibles para pagos HASP a un precio nivel inferior).

