Estados Unidos.- Un automóvil al costado de Billy Graham Pkwy, al sur de Boyer St. genera tráfico lento en la zona este miércoles en la mañana.

El accidente en la I-85 genera retrasos en el desplazamiento vehicular.

Más temprano, otro vehículo golpeó un par de postes de luz en el estacionamiento de Belk en Tyvola Rd. cerca de Yorkmont Rd. y envió al conductor al hospital.

NOW: Car on side of Billy Graham Pkwy, south of Boyer St. Traffic moving slowly. @TrafficTeam9 pic.twitter.com/VH6cSHmCY3

— Gina Esposito (@GinaWSOC9) February 10, 2020