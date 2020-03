Estados Unidos.- El presidente Donald Trump ofrecerá una rueda de prensa este domingo 29 de marzo, para actualizar información sobre el COVID-19 en Estados Unidos.

En la red social Twitter indicó que el pronunciamiento será a las 5:00 de la tarde en la Casa Blanca.

«Haré una conferencia de prensa hoy a las 5:00 p.m. La casa Blanca. La gente está trabajando más duro de lo que he visto trabajar. ¡Es algo hermoso de ver!», escribió el mandatario norteamericano en la plataforma digital.

Will be doing a press conference today at 5:00 P.M. The White House. People are working harder than I have ever seen people work. It is a beautiful thing to watch!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 29, 2020