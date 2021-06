Windows 11: primer vistazo al sistema operativo filtrado

Redmond, WA.- Windows 11 es el próximo sistema operativo de Microsoft, y se filtró un primer vistazo del sistema operativo. El 24 de junio, Microsoft organizará un evento de Windows, prometiendo “lo que sigue para Windows”.

La compañía también fijó el anuncio para las 11 am (ET.) El director ejecutivo Satya Nadella lo llama la próxima generación de Windows. Por su parte, en la filtración se puede apreciar, la adición de un cajón de widgets gigantesco, una interfaz de usuario actualizada similar a Windows 10X y más.

Gran parte de la configuración de Windows 11 debería resultar familiar, para los usuarios de Windows 10. Con la ausencia notable de la voz “¡Hola, soy Cortana!” del SO actual de Microsoft.

This is just the Start. Tune in on June 24th at 11 am ET to see what's next. #MicrosoftEvent https://t.co/DM7SYVdc3j

— Windows (@Windows) June 15, 2021