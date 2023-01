Microsoft eliminará 10.000 puestos de trabajo

Davos, Suiza.- La empresa de software de computadoras Microsoft Corp (MSFT.O) anunció este miércoles que eliminará 10.000 puestos de trabajo, asumiendo un cargo de $1.200 millones como solución a su plan de gastos mientras se prepara para una supuesta recesión.

Estos miles de cargos eliminados es por lejos, mucho mayor a los recortes de Microsoft del 2022. Sumándose a decenas de miles de recortes de empleo, sobre todo, en las empresas tecnológicas que crecieron exponencialmente durante la pandemia por el covid-19.

De hecho, este anuncio se hace en medio de un dramático aumento de gastos en Inteligencia Artificial (IA), por parte de la compañía de productos electrónicos de consumo. De hecho, esta es la próxima meta del sector, y Microsoft no se quedará afuera.

En este orden de ideas, Microsoft considera aumentar su participación en OpenAI. Un desarrollo detrás de la sensación de chatbot, mejor conocida como ChatGPT. En este sentido, la empresa tecnológica por medio de Satya Nadella, director ejecutivo abordó el tema.

ChatGPT is coming soon to the Azure OpenAI Service, which is now generally available, as we help customers apply the world’s most advanced AI models to their own business imperatives. https://t.co/kQwydRWWnZ

A esto, Nadella en la nota a los empleados precisó, «optimizar su gasto digital para hacer más con menos». Además agregó, «tener cuidado ya que algunas partes del mundo están en una recesión y otras partes la anticipan».

