Sidney, Australia.- Un nuevo fallo global de internet, se sufrió este jueves, afectando a bancos y aerolíneas con cortes de servicios en línea en Australia y EEUU. El proveedor de servicio informático Akamai, identificado por los afectados como origen del corte.

“Estamos al corriente del asunto y trabajamos activamente para recuperar el servicio lo antes posible”, dijo un portavoz del proveedor estadounidense Akamai, identificado por los afectados como origen del corte.

Entre los afectados figuran importantes aerolíneas como las estadounidenses Delta, American, United o Southwest y la australiana Virgin Australia. Así como el principal banco del país oceánico Commonwealth Bank.

Las interrupciones se detectaron a las 14H10 en hora de Sídney (05H10 GMT). Y afectaron al servicio postal de Australia y numerosos bancos del país como Commonwealth, ANZ, Westpac o ME Bank. Quienes tenían problemas con sus aplicaciones móviles o productos bancarios en línea.

La aerolínea Virgin Australia indicó que era “una de las numerosas organizaciones afectadas por los problemas del sistema de difusión de contenidos de Akamai”.

La compañía no especificó el origen del problema. Sin embargo, una de sus clientes afectados indicó que usaba los servicios de Akamai para la “autentificación de red”.

Akamai can confirm the segment of our Prolexic platform impacted is up and running and we are continuing to validate services. We will share more details of what transpired, but our first priority is ensuring all customer impact is mitigated.

— Akamai Technologies (@Akamai) June 17, 2021