The New York Times compró nuevo y famoso juego

Nueva York, NY.- El reconocido The New York Times comunicó que compró el exitoso juego «Wordle«, y que el precio alcanzó las siete cifras, aunque especificó que permanece en la «franja inferior», por lo que se entiende que el monto es de un millón de dólares.

Por su parte, el antiguo dueño y creador, Josh Wardle, ingeniero de software de Brooklyn, fue el acreedor de la transacción mercantil. Quien aseguró que, inicialmente el juego seguirá siendo gratuito.

Para los que desconocen, este juego consiste en adivinar palabras de cinco letras en un máximo de seis intentos, disponible en varios idiomas. De hecho, el juego solo tiene tres meses, ya que inicialmente se había lanzado entre los familiares del creador, pero para octubre de 2021 lo lanzó en una página web, donde comprobaría su popularidad.

Por su parte, el The New York Times afirmó que Wordle para el 1 de noviembre contaba con 90 usuarios; para el 2 de enero tenía más de 300.000 suscriptores y hoy, el juego cuenta con millones de usuarios que lo usan a diario.

The hit game Wordle has been purchased by the New York Times Company for a price "in the low seven figures," the company said. https://t.co/XZhY6kW3mv

— The New York Times (@nytimes) January 31, 2022