Primera subasta de casa en criptomoneda de EE. UU.

Florida, MI.- La tecnología NFT (tokens no fungibles) se combinará con el sector de bienes raíces en Florida, por medio de una subasta de casa en la costa este del estado como un NFT por medio de la tecnología blockchain.

De esta manera, el inmueble en cuestión es una casa de arquitectura de estilo español ubicada en la ciudad de Gulfport. La propiedad cuenta con 200 metros cuadrados construidos; posee cinco dormitorios, tres baños y 700 metros en terreno.

Según, la empresa de bienes raíces, Propy, en su web informó que la puja será el 8 de febrero. Al mismo tiempo, expresó que el precio de inicio de la subasta será de 650.000 dólares.

Lo novedoso de esta subasta que es que las ofertas deben hacerse obligatoriamente en criptomonedas, por medio de la tecnología de blockchain. Además, Leslie Alessandra, la agente inmobiliaria que cofundó una compañía de blockchain, expresó que la propiedad en juego pertenece a la Limited Liability Company (LLC).

First U.S. #realestatenft will come with a custom mural by local #stpetersburg #artist Derek Donnelly @saintpaintarts artwork #nft to winner of auction being conducted by @PropyInc . #defiunlimited #firstusrealeatatenft #nfts #crypto #cryptonews #nftnews #Metaverse #History pic.twitter.com/iK48vy3ulf

— defiunlimited (@defiunlimited) February 3, 2022