Soluciones para cuenta de WhatsApp hackeada o espiada

Charlotte, NC.- WhatsApp al tiempo de ser la app de mensajería más popular del mundo, es también la más espiada y hackeada por los ciberdelincuentes, pese a sus pasos de verificación de dos pasos; huella dactilar y el cifrado extremo a extremo de los mensajes.

Tanto para Android como iOS, los ciberdelincuentes en ocasiones afectan a millones de usuarios de WhatsApp con estafas y malware distribuidos por falsas promociones y otras vías.

Una de las maneras de espiar el WhatsApp es por su versión Web. Aunque solo puede pasar si el usuario descuida su smartphone y el victimario lo conecta a otro smartphone o pc. De esta manera, tendrás un duplicado de tu WhatsApp corriendo en otro dispositivo.

Descubrir si WhatsApp está siendo vulnerada es casi imperceptible, pues funcionará de manera normal. Sin embargo, sí hay mensajes en chats individuales o grupos que no han sido enviados por el dueño, hay que empezar a sospechar.

📣 We're excited to announce a new feature rolling out later this year called Communities!

With Communities, you'll be able to bring related groups together in a way that helps you organize meaningful connections easily and privately. pic.twitter.com/eatAZQCmc3

— WhatsApp (@WhatsApp) April 14, 2022