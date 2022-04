EE. UU., ofrece recompensa por responsables de ciberataques

Washington, DC.- El Departamento de Estado de Estados Unidos ofreció una recompensa de $10 millones por información acerca de seis agentes de los servicios secretos de la Inteligencia de las Fuerzas Armadas de Rusia; por su participación en los ciberataques de 2017.

En este sentido, los agentes fueron claramente identificados en un comunicado oficial de Estados Unidos, como; Yuriy Sergeyevich Andrienko, Sergey Vladimirovich Detistov, Pavel Valeryevich Frolov, Anatoliy Sergeyevich Kovalev, Artem Valeryevich Ochichenko y Petr Nikolayevich Pliskin.

De esta forma, Washington acusó de haber participado, «en una conspiración que desplegó programas informáticos malignos. Para el beneficio estratégico de Rusia a través de acceso no autorizado».

REWARD! Up to $10M for information on 6 Russian GRU hackers. They targeted U.S. critical infrastructure with malicious cyber ops. Send us info on their activities via our Dark Web-based tips line at: https://t.co/WvkI416g4Whttps://t.co/oZCKNHU3fY pic.twitter.com/u1NMAZ9HQl

— Rewards for Justice (@RFJ_USA) April 26, 2022