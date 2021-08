Skydweller prueba avión solar con autonomía de 90 días

Ciudad Real, España.- La Marina de los Estados Unidos invirtió en Skydweller, y su particular proyecto. Se trata de un avión que puede volar durante 90 días, solo utilizando energía solar.

Como era de esperarse, el ámbito militar, es el sector más interesado en estas tecnologías. En este caso, este avión, cubriría la necesidad básica de los vehículos de vuelo: operar durante un prolongado periodo de tiempo.

Este avión de alta autonomía, probablemente sea para operaciones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento militar.

Por otra parte, también puede ser útil para escenarios como la vigilancia ambiental o la cartografía geoespacial. Actualmente los aviones que utiliza la Marina, son el MQ-9A Reaper, que solo puede permanecer en el aire durante 27 horas.

