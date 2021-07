Halo ofrecerá autos sin conductor en las Vegas

Las Vegas, NE.- Halo, empresa proveniente de un laboratorio de innovación de T-Mobile, y fundada por diferentes ejecutivos de Uber, Cruise Robotics y Amazon, lanza uno de los primeros servicios de carros sin conductor.

Inicialmente, se producen pruebas en Las Vegas, Estados Unidos, y promete simplicidad y un futuro con cierta autonomía. De manera que, a través de su app la posibilidad de solicitar un carro eléctrico, para transportar al usuario al destino solicitado.

Ver más: ¡Increíble! Flying Car completó vuelo de prueba

It’s a #driverless vehicle – when you want it to be.​

See how @halocar_ is using the nation’s largest #5Gnetwork to help people become more comfortable with the evolution from manual to autonomous driving.https://t.co/qJEVSYY8VM pic.twitter.com/qtx1riLOhu

— T-Mobile Business (@TMobileBusiness) July 8, 2021