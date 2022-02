Singular diamante azul será subastado en Hong Kong

Hong Kong, China.- La casa de remates Sotheby’s, anunció este miércoles, que sacará a subasta en el mes de abril en la ciudad de Hong Kong, un extraño y singular diamante azul de 15.10 quilates, de colores y pureza únicos.

En este sentido, el Gemological Institute of America (GIA) categorizó al diamante azul como Fancy Vivid Blue, el máximo nombramiento que pudiera obtener un diamante de estas características.

De esta manera, la particularidad de la tonalidad de azul de esta gema, es característico por la presencia de boro en la formación del cristal.

